Son dakika haber: Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
28.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:30
Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü.
Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Murat Yatı'nın (65) kullandığı "pat-pat" olarak bilinen tarım aracı, Fırınönü Yaylasında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, Yatı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay