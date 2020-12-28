Son dakika haber: Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
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Son dakika haber: Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

28.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:30
Son dakika haber: Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Murat Yatı'nın (65) kullandığı "pat-pat" olarak bilinen tarım aracı, Fırınönü Yaylasında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, Yatı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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