Son dakika haber... Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında Fatsa ilçesinde bir şüphelinin aracında arama yapıldı.

Aramada, tarihi eser niteliği taşıyan, kucağında kartal figürü bulunan oturur vaziyette kiremit rengi heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınırken, esere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay