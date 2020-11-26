Son dakika haber | Ordu'da seri cinayet sanığı: "Hayvan için insan mı öldürülür, öldürecek olsam parası olanları öldürürdüm"
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Son dakika haber | Ordu'da seri cinayet sanığı: "Hayvan için insan mı öldürülür, öldürecek olsam parası olanları öldürürdüm"

26.11.2020 20:44 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:48
Son dakika haber | Ordu'da seri cinayet sanığı:

Son dakika haberler: Ordu'da, farklı tarih ve adreslerde 8 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan cinayet zanlısı, "Hayvan için insan mı öldürülür?

Ordu'da, farklı tarih ve adreslerde 8 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan cinayet zanlısı, "Hayvan için insan mı öldürülür? Cinayet işleyecek olsam parası olanları öldürürdüm" dedi.

Ordu'da farklı zamanlarda 8 kişinin öldürülmesiyle ilgili ve 'yağma, hırsızlık, ve kasten öldürme' suçlarından şuan Elazığ F Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu'nu öldürdüğü gerekçesi ile Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan cinayet şüphelisi Çayıroğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tanıkların dinlenmesini talep etti.

"Cinayet işleyecek olsam parası olanları öldürürdüm"

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Üzerine atılı olan cinayetlerin hiçbirisi ile alakası bulunmadığını iddia eden Mehmet Ali Çayıroğlu, "Savunmamda ve dilekçemde belirttiğim tanıklar dinlendiğinde cinayetleri işlemediğim ortaya çıkacaktır. Samsun'da büyük miktarda borcum vardı. Cinayet işleyecek olsam parası olanları öldürürdüm. Hayvan için insan mı öldürülür? Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp, duruşmaları ileri tarihe erteledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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