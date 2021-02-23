Son dakika haber: Ordu'da sağlık ekipleri karda 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları hastaya Kovid-19 aşısı yaptı
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Son dakika haber: Ordu'da sağlık ekipleri karda 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları hastaya Kovid-19 aşısı yaptı

23.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:16
Son dakika haber: Ordu'da sağlık ekipleri karda 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları hastaya Kovid-19 aşısı yaptı

Son dakika haberleri: Ordu'da sağlık ekipleri, araçla ilerleyemedikleri için karda 2 kilometre yürüyerek evine gittikleri 85 yaşındaki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu uyguladı.

Ordu'da sağlık ekipleri, araçla ilerleyemedikleri için karda 2 kilometre yürüyerek evine gittikleri 85 yaşındaki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu uyguladı.

Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli ekip, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde diyabet ve alzaymır hastalığı nedeniyle evinde yatan Naile Altıntaş'a aşı yapmak üzere yola çıktı.

Sağlık ekipleri, aracın karda ilerlemekte zorluk çekmesi üzerine yürümeye karar verdi.

Karda 2 kilometre yürüyerek eve ulaşan ekipler, kontrollerinin ardından Altıntaş'ın aşısını yaptı. Naile Altıntaş, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlıkçılar tarafından Turnalık Mahallesi'nde ikamet eden ve kalp yetmezliği bulunan Şahsenem Çapa'ya da aşının birinci dozu uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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