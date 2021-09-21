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Son dakika haber | Ordu'da otomobilde 2 kişinin silahla vurulması olayının zanlısı tutuklandı

AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Ordu'da otomobilde 2 kişinin silahla vurulması olayının zanlısı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki otomobile tabancayla ateş ederek 1 kişinin ölmesine, 1 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki otomobile tabancayla ateş ederek 1 kişinin ölmesine, 1 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Cevizdere Mahallesi Asarkaya Kent Ormanı'nda 17 Eylül'de park halinde bulunan otomobildeki Ulaş Kuyumcu (42) ile kız arkadaşı Melek Ö'nin (28) tabancayla vurulması olayının zanlısı H.Y, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak teslim olmak istediğini söyledi.

H.Y'nin verdiği adrese giden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olayda yaralanan Melek Ö'nün, Ünye Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi Asarkaya Kent Ormanı'nda park halinde olan otomobile H.Y. tarafından tabancayla ateş edilmişti. Saldırıda, otomobildeki Ulaş Kuyumcu olay yerinde yaşamını yitirmiş, kız arkadaşı Melek Ö. ise ağır yaralanmıştı. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan H.Y'nin bulunması için çalışma başlatmıştı.

AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri
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