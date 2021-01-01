Son dakika haber! Ordu'da örtü yangını
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Son dakika haber! Ordu'da örtü yangını

01.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:55
Son dakika haber! Ordu'da örtü yangını

Son dakika haberleri... Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kuşdoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 dönümlük alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Arazide soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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