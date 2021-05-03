Son dakika haber | Ordu'da ormanlık alanda yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber | Ordu'da ormanlık alanda yangın

Son dakika haber | Ordu'da ormanlık alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Ordu'nun Kumru ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını başladı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını başladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneycik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine müdahaleye çıkan itfaiye ekipleri, bir müddet sonra ulaşım engeline takıldı. İş makinelerinin de sevk edildiği bölgede çalışma başlatan ekipler, yangın bölgesine ulaşılması için yol açtı.

Ormanlık alanda başlayan ve ağaçlara sıçramaması için müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ORDU

Son dakika haber | Ordu'da ormanlık alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evlerinin yandığını camdan dışarı baktıkları sırada kendilerini uyaran komşuları sayesinde fark ettiler
Evlerinin yandığını camdan dışarı baktıkları sırada kendilerini uyaran komşuları sayesinde fark ettiler
Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp 'Ben yakmadım' diyerek kaçtı
Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı
Trafikte maganda dehşeti! Lüks otomobilden inip önce tekme attı sonra yangın tüpüyle saldırdı
Trafikte maganda dehşeti! Lüks otomobilden inip önce tekme attı sonra yangın tüpüyle saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Antonio Guterres
Magazin Hakan Altun Feyza Aktan Aleyna Tilki Nesrin Cavadzade
Spor Diego Fırat Aydınus Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Ordu'da ormanlık alanda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 18:08:21. #1.15#

title