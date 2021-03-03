Son dakika haber... Ordu'da Kovid-19 denetimleri sürdürülüyor

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığının haftalık açıkladığı her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı verilerine göre, en yüksek oranın görüldüğü Ordu'da, tedbirlere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Sağlık Bakanlığının haftalık açıkladığı her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı verilerine göre, en yüksek oranın görüldüğü Ordu'da, tedbirlere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Vali Tuncay Sonel koordinasyonunda, 19 ilçede mülki amirlerin refakatinde emniyet, jandarma, zabıta, sağlık ve diğer kamu görevlilerinden oluşan ekipler, Kovid-19'la ilgili kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda pazar yerlerini aralıksız denetliyor.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, esnaf ve vatandaşları HES kodu sorgulamasının ardından pazar yerlerine alıyor. Ayrıca pazar girişi ve içerisinde ateş ölçümü ile maske dağıtımı yapılıyor.

İl genelindeki tüm pazar yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik konusunda uyarılıyor.

Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar, zabıta ekiplerinin pazar yerlerinde denetimleri artırdığını vurgulayarak, Kovid-19'la mücadeleyi kazanmak için tüm vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli