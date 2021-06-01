Son dakika haber: ORDU'DA İŞÇİ MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK 14 YARALI
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Son dakika haber: ORDU'DA İŞÇİ MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK 14 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ORDU'nun Ünye ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada, 3'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Gölevi Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Ünye'den Samsun'a işçileri taşıyan Sezgin Doğan yönetimindeki 66 FK 246 plakalı minibüs, kavşakta Nurhan Durmuş'un kullandığı 52 AAR 050 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan bazı kişiler, yola fırladı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü Nurhan Durmuş ile kamyonetteki Aynur (40), Kaan (14), Şevval (15), Yavuz Selim (5) Durmuş ve minibüs sürücüsü Sezgin Doğan ile servisteki Hüseyin Güdek (50), Murat Sül (39), Senai Karayiğit (42), Kemal Karayiğit (48), Murat Zengin (46), Harun Aydoğdu, Kemal Karayiğit ve Murat Zengin yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu, güvenlik önlemleri alınarak, bir süre trafiğe kapatılırken, polis de soruşturma başlattı.

Son dakika haber: ORDU'DA İŞÇİ MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK 14 YARALI
Son dakika haber: ORDU'DA İŞÇİ MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK 14 YARALI
Son dakika haber: ORDU'DA İŞÇİ MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK 14 YARALI
Son dakika haber: ORDU'DA İŞÇİ MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK 14 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: ORDU'DA İŞÇİ MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK 14 YARALI - Haberler
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