Son dakika haber... Ordu'da iki mahalle karantinaya alındı
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Son dakika haber... Ordu'da iki mahalle karantinaya alındı

15.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:00
Son dakika haber... Ordu'da iki mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberler: ORDU'nun Kabataş ilçesine bağlı Beylerli ve Kuzköy Mahalleleri, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

ORDU'nun Kabataş ilçesine bağlı Beylerli ve Kuzköy Mahalleleri, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. 

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kabataş ilçesine bağlı Beylerli ve Kuzköy Mahallelerinde yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla mahallede karantina kararının alınmasının gerekli olduğuna yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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