Son dakika haber... Ordu'da farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

Son dakika haberi... Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen sanığın, bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen sanığın, bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Akkuş ilçesinde 2018 yılında "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği iddia edilen ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, aynı ilçeye bağlı Dağyolu Mahallesi'nde Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Sanığın "hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmada, sanıkla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Müşteki Necayi Köseoğlu, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Biz bir insanız. Bir evlat, bir annenin acısını yaşayınca bilir. Ona yardımcı olanlar varsa söylesin. İçimizdeki ateş sönecek değil, en azından içimiz rahatlar." dedi.

Sanık Çayıroğlu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Tiyatro gibi hakkımda tutanak tuttular. Bu olay 1-2 kişinin yapacağı iş değil. Basınla beni yargılamayın. Vicdanen size yalvarıyorum. Ben böyle bir suç işlemedim. Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne cani? Nasıl böyle bir canilik olur? Beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 4 Mayıs'a erteledi.

Olay

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Çayıroğlu, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çayıroğlu hakkında 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak üzere 6 dosya hazırlanmıştı.

Sanık hakkında, 25 Şubat'ta görülen davada, 5 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 2 ayrı nitelikli yağma suçundan ise 12'şer yıl hapis cezası verilmişti.

Çayıroğlu, Dursun Kurt'un öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada ise suça yönelik yeterli delil bulunmaması nedeniyle bu dosyadan beraat etmişti. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, Hasan Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili yargılandığı davanın duruşması da ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli