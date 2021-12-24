Son dakika haber! Ev yangınında 2 kişi hastanelik oldu

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ev yangınında 2 kişi hastanelik oldu

ORDU Ordu'da bir ikamette çıkan yangın sonucu dumanlardan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.F. isimli şahsın ailesi ile birlikte ikamet ettiği daireden dumanların çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra, polis ve 112 acil sağlık ekipleri de intikal etti. Yangın esnasında dumanlardan etkilenen S.F. ile yangına müdahale etmek isterken hafif yaralanan ve adı öğrenilemeyen bir kişi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere götürüldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken, evde ise soğutma çalışmalarını tamamladı.

Polis ekipleri, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla alakalı inceleme başlattı.