Son dakika haber | Ordu'da çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaza yerindeki araçları almaya gelen çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
PERŞEMBE, ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaza yerindeki araçları almaya gelen çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kacalı Mahallesi'nde iki aracın çarpıştığı hasarlı trafik kazası nedeniyle olay yerine çekici sevk edildi.
Aynı bölgeden geçen Tuncay Çandır'ın kullandığı 52 AV 600 plakalı otomobil, polis ekiplerinin "Dur" ikazına uymayarak çekiciye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Çandır, ekipler tarafından çıkarıldı.
Ağır yaralanan Çandır, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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