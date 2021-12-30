Son dakika haber | Ordu'da çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Ordu'da çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber | Ordu'da çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaza yerindeki araçları almaya gelen çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

PERŞEMBE, ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaza yerindeki araçları almaya gelen çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kacalı Mahallesi'nde iki aracın çarpıştığı hasarlı trafik kazası nedeniyle olay yerine çekici sevk edildi.

Aynı bölgeden geçen Tuncay Çandır'ın kullandığı 52 AV 600 plakalı otomobil, polis ekiplerinin "Dur" ikazına uymayarak çekiciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Çandır, ekipler tarafından çıkarıldı.

Ağır yaralanan Çandır, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title