Son dakika haber! Ordu arama kurtarma ekibi Giresun'da
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Son dakika haber! Ordu arama kurtarma ekibi Giresun'da

Son dakika haberine göre Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin kaybolduğu Doğankent'te arama çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haber! Ordu arama kurtarma ekibi Giresun'da
23.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:11

Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin kaybolduğu Doğankent'te arama çalışmaları devam ediyor.

Çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri de sabahın ilk ışıklarında olay yerine hareket etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla kaybolan askerleri ve vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğü Giresun'a Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 9 kişilik ekip gönderildi.

(Metin Akyürek/İHA)

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Kaynak: İHA

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