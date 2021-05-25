Son dakika haber: Oppo, "Çevresel Derecelendirme Etiketleme Programı"nın ilk ortaklarından biri oldu
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Son dakika haber: Oppo, "Çevresel Derecelendirme Etiketleme Programı"nın ilk ortaklarından biri oldu

Son dakika haber: Oppo, 'Çevresel Derecelendirme Etiketleme Programı'nın ilk ortaklarından biri oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Haziran ayından itibaren en sürdürülebilir özelliklere sahip akıllı telefonları belirleyerek tüketicilerin karşılaştırma yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Avrupa çapında uygulanmaya başlayacak Çevresel Derecelendirme Etiketleme Programı'na ilk katılan markalardan biri Oppo oldu.

Haziran ayından itibaren en sürdürülebilir özelliklere sahip akıllı telefonları belirleyerek tüketicilerin karşılaştırma yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Avrupa çapında uygulanmaya başlayacak Çevresel Derecelendirme Etiketleme Programı'na ilk katılan markalardan biri Oppo oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oppo, daha sürdürülebilir bir gelecek yaratma amacıyla Çevresel Derecelendirme Etiketleme Programı'na ilk katılan markalardan biri olarak, "insanlık için teknoloji, dünya için iyilik" misyonunu pekiştirdi. Bu program haziran ayından itibaren tüketicilerin, en sürdürülebilir özelliklere sahip akıllı telefonları belirleyerek, kendi aralarında karşılaştırma yapmalarına yardımcı olması amacıyla Avrupa çapında uygulanmaya başlayacak.

Akıllı telefonların üretimi, kullanımı, taşınması ve elden çıkarılması gibi unsurların çevresel etkileri hakkında doğru ve tutarlı bilgiler sağlamak üzere geliştirilen Çevresel Derecelendirme girişimi, Avrupa'nın önde gelen beş mobil operatörü olan Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telia Company ve Vodafone tarafından ortaklaşa olarak oluşturuldu.

Programın ilk katılımcılarından Oppo, aynı zamanda Çevresel Derecelendirme'nin 19 farklı kriterden oluşan adil, objektif ve tutarlı değerlendirme metodolojisinin oluşturulması için de veri ve fikir katkısında bulundu. Ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından, her bir akıllı telefona tüm yaşam döngüsü boyunca ürünün çevresel performansını belirleyen 100 üzerinden genel bir Çevresel Derecelendirme puanı verilecek. Çevresel Derecelendirme Etiketi, dayanıklılık, onarılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik, iklim etkisi ve kaynak verimliliği olmak üzere sürdürülebilirliğin beş temel yönünü vurguluyor.

Endüstri ortaklarıyla iş birlikleri geliştirmenin yanı sıra, Oppo daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmeyi ve herkes için daha iyi bir gelecek yaratmayı en temel sorumluluklarından biri olarak benimseyerek başka girişimlerde de bulunuyor. Bu anlamda Oppo, tasarım, paketleme, malzeme işleme ve daha fazlasını kapsayan daha sürdürülebilir üretim süreçlerini benimsiyor.

2019 ile karşılaştırıldığında Oppo, 2020'de ağırlık bazında 13 kat daha fazla ürünü geri dönüştürdü. Yenilenebilir malzemeler alanında Oppo'nun ambalajları yüzde 45 yenilenebilir liflerden yapıldı. Oppo 2020'de genel atıklarını yüzde 42,7 ve dolaylı sera gazı emisyonlarını yüzde 20 azalttı.

Daha sağlıklı bir ortam yaratmaya katkıda bulunmanın yanı sıra, bu girişimler aynı zamanda Oppo'nun tüketiciler ve ortaklar tarafından tanınmasına yardımcı oluyor. Üç yıl önce Batı Avrupa pazarına giren Oppo, pazarda önemli bir büyüme kaydetti ve birçok pazarda kendine yer edindi. IDC ve Canalys'e göre, Oppo'nun akıllı telefon sevkiyatları Avrupa'da yıldan yıla yüzde 153 artarak bölgedeki ilk 4 sırasını garantiledi.

Açıklamada yer alan ifadelere göre, Oppo, ileriye dönük olarak çevre korumasına daha fazla katkıda bulunmak ve dünya çapındaki insanlar için daha parlak bir gelecek yaratmak için sektördeki ortaklarla çalışmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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