Son dakika haber! Operasyonlarda yakalanan bin 563 kişiden 98'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Operasyonlarda yakalanan bin 563 kişiden 98'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Operasyonlarda yakalanan bin 563 kişiden 98'i tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'da Mart ayında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlara karıştığı belirlenerek yakalan bin 563 kişiden 98'i tutuklandı.

Sakarya'da Mart ayında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlara karıştığı belirlenerek yakalan bin 563 kişiden 98'i tutuklandı. Yürütülen çalışmalarda ruhsatsız olan 28 tabanca, 13 tüfek ile çalıntı araç ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Mart ayında düzenlediği operasyonlarda suçlulara nefes aldırmadı. Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen bin 563 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 98'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 28 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 18 adet kurusıkı tabanca ile çalıntı olan 15 motosiklet ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 30 günde kent genelinde yakalanan 20 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Aleyna Tilki Bahar Candan Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin İsmail Kartal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Operasyonlarda yakalanan bin 563 kişiden 98'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:58:39. #1.15#
title