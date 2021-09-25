Son dakika haber... Operasyonla yakalanan azılı hırsızın evinden cephanelik çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Operasyonla yakalanan azılı hırsızın evinden cephanelik çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Operasyonla yakalanan azılı hırsızın evinden cephanelik çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'da çok sayıda hırsızlık suçuna karışan azılı hırsız polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalanırken, evinden de cephanelik çıktı.

Aydın'da çok sayıda hırsızlık suçuna karışan azılı hırsız polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalanırken, evinden de cephanelik çıktı.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın il genelinde birçok hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen M.H. polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek, motorlu testere ve kesici aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden çıkan 14 yaşındaki Tuana bulundu

Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden çıkan 14 yaşındaki Tuana bulundu

 Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu, sonra da kendisine ateş etti

Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu, sonra da kendisine ateş etti

 Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Joe Biden
Magazin Ebru Gündeş Kerem Kamışlı Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Denizli Mehmet Topal Stefan Kuntz
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Operasyonla yakalanan azılı hırsızın evinden cephanelik çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 00:32:48. #1.12#