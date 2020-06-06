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Son dakika haber | OPEC+ ülkeleri petrol üretim kesintisini 1 ay uzatma kararı aldı

Son dakika ekonomi haberine göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Son dakika haber | OPEC+ ülkeleri petrol üretim kesintisini 1 ay uzatma kararı aldı
06.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:35

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı.

OPEC'in video konferans aracılığıyla düzenlediği 179. Toplantısı ve toplam 23 ülkeden oluşan OPEC+ grubunun düzenlediği 11. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Toplantıdan, OPEC+ üye ülkelerinin nisan ayında alınan ve 1 Mayıs-30 Haziran arasında uygulanan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasının 30 Temmuz'a kadar uzatma kararı çıktı.

OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, yaptığı açıklamada, OPEC+ ülkelerinin 9 ve 12 Nisan tarihlerinde yaptığı petrol kesintisi anlaşmasının önemine dikkati çekerek, OPEC+ grubunun küresel petrol piyasasını dengeleyici ve istikrar sağlayıcı önemli bir mekanizma olduğunu vurguladı.

OPEC'ten yapılan açıklamada ise, üye ülkelerin mayısta petrol üretimlerini düşürmeleri ve dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı karantina önlemlerinin gevşetilmesiyle ekonomik faaliyetlerin arttığına işaret edilerek, bunların petrol piyasasında istikrar sağladığı belirtildi.

Ancak, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye göre günlük 9 milyon varil düşüş kaydetmesinin beklendiğine yer verilirken, piyasadaki toparlanmanın OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin taahhüt ve çabalarına bağlı olduğunun altı çizildi.

Mayıs ve haziranda kesinti miktarlarının üzerinde üretim yapan OPEC+ ülkelerinin bunu telafi edebilmek için temmuz, ağustos ve eylül aylarında ek kesinti yapmayı kabul ettiği de bildirildi.

OPEC'in bir sonraki olağan toplantısı 30 Kasım'da, OPEC+ ülkelerinin ise 1 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek.

OPEC ve OPEC dışı üye ülkelerin petrol üretim kesintisi miktarlarını yakından takip eden Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) de 18 Haziran'dan başlayarak Aralık 2020'ye kadar her ay düzenli olarak toplanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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