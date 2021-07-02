Son dakika haber: OPEC+ grubu 18. Bakanlar Toplantısı 5 Temmuz'a ertelendi
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Son dakika haber: OPEC+ grubu 18. Bakanlar Toplantısı 5 Temmuz'a ertelendi

Son dakika haber: OPEC+ grubu 18. Bakanlar Toplantısı 5 Temmuz'a ertelendi
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı, iki gün üst üste yapılan görüşmelerde üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine 5 Temmuz'a ertelendi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı, iki gün üst üste yapılan görüşmelerde üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine 5 Temmuz'a ertelendi.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek ve ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasını görüşmek için bugün video konferans yöntemiyle bir araya geldi ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun 18. Bakanlar Toplantısı için 5 Temmuz'da yeniden bir araya geleceği bildirildi.

OPEC+ grubu dün bir araya gelmiş, toplantının bugün devam edeceği açıklanmıştı.

OPEC+ ülkelerinin günlük petrol üretimini artırma kararı

Grup, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını da kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

Öte yandan, OPEC+ toplantısının ertelenmesinin ardından Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 76,15 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,13 azalışla 75,13 dolara geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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