Son dakika haber: Onu gören, çığlık atıp ambulansı arıyor

İZMİR - İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki Azra Karabıyık, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla şiddetin boyutunu gözler önüne seren makyajlar yapıyor. Yaptığı makyajlarla yakınlarını kandırdığı zamanların olduğunu belirten Karabıyık, kendisini görenlerin bazen ambulansı aradığını bazen de çığlık attığını söyledi.

İzmirli 17 yaşındaki Azra Karabıyık, 14 yaşından bu yana makyajla ilgileniyor. Kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla makyaj yaptığını ifade eden Karabıyık'ın en büyük isteği ise ileride sinema stüdyolarında veya tiyatro kulislerinde makyaj üzerine çalışmak. Malzemelerin birçoğunu kendisi yapan Karabıyık, yakınlarını kandırmaktan da geri kalmıyor. Gerçekçi yaptığı makyajlarla yakınlarının karşısına çıkan Azra Karabıyık, kendisini o şekilde görenlerin bazen ambulansı aradığını bazen de çığlık attığını dile getirdi.

"Beğenen de oluyor, eleştiren de"

Kendini geliştirmek için çaba sarf ettiğini belirten Azra Karabıyık, "14 yaşından beri makyajla ilgileniyorum ve farkındalık amacıyla şiddet konulu makyajlar yapıyorum. Kendime ağır gelen şeyler olduğunda bunu makyaja döküyorum. Bu makyajlar benim için bir tedavi gibi ve beni rahatlatıyor. İnsanlardan iyi tepkiler alıyorum ama kötü eleştiriler de oluyor. Şiddet konusunu makyaja yansıttığım için eleştirenler de çıkıyor ama şiddet her yerde var. Birçok insan şiddete karşı susuyor. Ben de sesimi makyaj yaparak duyuruyorum" dedi.

"Çığlık atıyorlar"

Özellikle korku temalı filmlerin stüdyosunda makyaj artistliği yapmayı çok istediğini kaydeden Karabıyık, insanların en çok kesik görünümlü makyajlarını merak ettiğini söyledi. Karabıyık, "Kesik görünümü verdiğim makyajlarımı insanlar merak ediyor. Ben o makyajı yaparken dışarıdan malzeme almıyorum. Herkesin evinde bulunan malzemelerle yapıyorum. Bir gün bilek kesiği görünümlü bir makyaj yapmıştım ve annem gördüğünde şoke olmuştu. Sonra fotoğraf çekip bir arkadaşıma yolladım. Bana 'ambulansı arıyorum' diye tepki vermişti. Beni görünce çığlık atan yakınlarım oluyor. Bu beni mutlu ediyor çünkü başarılı olduğumu gösteriyor" diye konuştu.

"Azra'yı kan tutuyor"

Azra Karabıyık makyaj yaparken onu ilgiyle izleyen Almanca öğretmeni annesi Güler Çakın da şunları söyledi: "Azra ile her an adrenalin yaşıyorum. Odasına gidip makyajını yapıyor. Kapıdan girdiğinde şoke oluyorum. Azra'yı kan tutuyor ama buna rağmen bu makyajları yapıyor. Bir gün parmağı kopmuş olarak karşıma geldi. Bakamadım bile. Onun gerçekçi makyaj yapması, malzemeleri kendisinin üretmesi çok güzel. Azra akademik olarak başarılı olmayabilir ama yetenekleriyle ön planda. Ebeveynler, çocukların yeteneklerine sahip çıkmalı. Azra kariyer yapmak zorunda değil. Yeteneklerinin peşinden gitsin, ben ona her zaman desteğim."

