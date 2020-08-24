Son dakika haber! "Online eğitimde çocuklara psikolojik yönden destek olunmalı "
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Son dakika haber! "Online eğitimde çocuklara psikolojik yönden destek olunmalı "

Son dakika haberine göre DÜNYANIN gündemine oturan covid-19 salgını her alanda tahribat yaratırken, en çok etkilenen alan ise oldukça önemli ve bu süreçte mutlaka sürdürülmesi gereken eğitim sistemi oldu.

Son dakika haber!
24.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:33

DÜNYANIN gündemine oturan covid-19 salgını her alanda tahribat yaratırken, en çok etkilenen alan ise oldukça önemli ve bu süreçte mutlaka sürdürülmesi gereken eğitim sistemi oldu. Psikolojik danışman Sevgi Umuç, pandemi sürecinde uzaktan eğitimin çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendirerek, çocuklara pskilojik yönden destek olunması gerektiğini kaydetti.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, pandemi sürecinin çocuklar üstündeki etkilerini değerlendirerek, şu ifadelere yer verdi:

 "Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar; açılan ve açılacak olan okullarda eğitimin online olması yönünde. Öğrencilerin büyük çoğunluğu okulların yüz yüze eğitim vermesini sabırsızlıkla beklerken, arkadaşlarıyla aynı sırayı paylaşmayı ve okulun eğlenceli havasını solumayı istiyor. Uzaktan eğitim, bazı öğrencilerde dikkat dağınıklığına, dikkati tam olarak derse ve öğretmene verememeye, konsantrasyon problemlerine yol açtı. Öğrenciler, alınan bu kararın, yapılan değişikliklerin onların sağlıklarının ön planda tutularak yapıldığının farkına varmalılar. Virüsün gidişatına göre belli değişiklerin ansızın olabileceğini bilmeli ve bu belirsizliğe mümkün olduğunca hazırlıklı olmalılardır. Online eğitim döneminin geçici bir süreç olduğunu, eğitim hayatları boyunca böyle sürmeyeceğini unutmasınlar. Salgın hastalık döneminde eğitimlerinden mahrum kalmamaları için yapılan bir yöntem olduğunun farkına varmalılar.""AİLELER BU SÜREÇTE ÇOCUKLARINI DESTEKLEMELİDİR"Ailelerin de bu konuda çocuklarına destek vermeleri gerektiğini belirten Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, sözlerine şöyle devam etti;

"Aileler, uzun süre ekran başında online ders dinlemenin sebep olabileceği can sıkıntısının farkına varmalı ve bu süreçte onlara destek olmalı. Çocuklarına, onların motivasyonlarını artıracak ev içi farklı, eğlenceli aktiviteler yaratma şansı sunabilirler.  MEB, psikososyal destek kapsamında "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi yayınladı. Yayınlanan rehberler ile aileler hem kendilerine hem de çocuklarına faydalı olabilecek bilgiler elde ettiler. Eğitimin ertelenmesi çoğu öğrencide stres, öfke, kaygı, korku gibi normal tepkiler doğurdu. Tepkilerin sağlıklı düzeyde kalabilmesi adına rehberde de belirtildiği gibi çocuklarla birlikte vakit geçirilmeli, onları dinlemeli, rahatlatmalı, korumalı, onlara yaşanan durumun normal olduğunu, herkesin genel olarak benzer duyguyu paylaştığını söylemeli, yanlarında olduklarını göstermeli ve onların soru sormalarına izin vermeliler."


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Kaynak: DHA

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