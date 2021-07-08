Son dakika haber: Önce silahla yaraladı, sonra tekmeledi
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Son dakika haber: Önce silahla yaraladı, sonra tekmeledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ahmet YEŞİLMEN / , ESENLER'de iddialara göre aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada silahla ateş edilen bir kişi yaralandı.

Ahmet YEŞİLMEN/ , ESENLER'de iddialara göre aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada silahla ateş edilen bir kişi yaralandı. Şüphelilerden birisi, bacağından yaraladığı kişiyi yerde tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler Nine Hatun Mahallesi 102. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre husumetli iki grup, sokakta bir araya gelip, kısa süre sonra silahlı kavgaya tutuştu. Şüphelilerden birisi, bacağından yaraladığı kişiyi yerde tekmeledi. Daha sonra şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın tanıklarından Serkan Kurtbaş, İki kişi sokakta sanırım alacak verecek meselesinden bir kişiyi vurdular. Daha sonra kaçtılar. Biz de hemen gidip, yaralı arkadaşa müdahalede bulunduk. Polis ve sağlık ekipleri gelip, yaralıyı hastaneye kaldırdılar dedi.

Yaşanan kavga, silahla ateş edilmesi ve yaralının tekmelenmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Son dakika haber: Önce silahla yaraladı, sonra tekmeledi
Son dakika haber: Önce silahla yaraladı, sonra tekmeledi
Son dakika haber: Önce silahla yaraladı, sonra tekmeledi
Son dakika haber: Önce silahla yaraladı, sonra tekmeledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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