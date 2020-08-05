Son dakika haber | Önce rengi değişti, ardından yüzlerce balık öldü
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Son dakika haber | Önce rengi değişti, ardından yüzlerce balık öldü

Son dakika gelişmesine göre Önce rengi değişti, ardından yüzlerce balık öldü -Türkiye'nin gündemine oturmuştu: O dereden üzücü haber -Fabrikalar açıldı, dere yine kirlendi, yüzlerce balık ölümü gerçekleşti Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan ve fabrikaların kapandığı korona virüs salgının ilk günlerindeki...

05.08.2020 18:24 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:40

Önce rengi değişti, ardından yüzlerce balık öldü

-Türkiye'nin gündemine oturmuştu: O dereden üzücü haber

-Fabrikalar açıldı, dere yine kirlendi, yüzlerce balık ölümü gerçekleşti

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan ve fabrikaların kapandığı korona virüs salgının ilk günlerindeki temiz görüntüsüyle Türkiye gündemine oturan Lüleburgaz Deresi yeniden kirlendi. Fabrika atıkları nedeniyle önce rengi değişen derede ardından yüzlerce balık ölümü gerçekleşti. Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Cengiz Atlı, "Bu balık ölümlerinin sorumlusu kimse mutlaka bulup hesap soracağız" dedi.

Lüleburgaz ilçesinde korona virüs salgının ilk günlerinde fabrikaların kapanması sonucu kendi kendine temizlenen, hatta kurbağaların dahi geri döndüğü Lüleburgaz Deresi'nde yüzlerce balık ölümü gerçekleşti. Yaşanan gelişmeler üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulunan Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Cengiz Atlı, konuya ilişkin İHA muhabirine açıklama yaptı.

"Dereye zehirler atılıyor"

Atlı, Lüleburgaz Deresi'nin salgının ilk günlerinde fabrikaların kapanması sonucu temiz görünür şekilde aktığı dönemlerde uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, "Biz uyarmıştık. Bu dere kirletiliyor. Dereye zehirler atılıyor. Bunun için daha fazla balık hatta insan ölümünün olması mı bekleniyor. Bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.

"Hesap soracağız"

Atlı, derenin kirletilmesinde etkili olan sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu olarak çabamız var ancak yeterli desteği göremiyoruz. Her türlü engellemeye rağmen sonuca ulaşacağız. Bu balık ölümlerinin sorumlusu kimse mutlaka bulup hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

Lüleburgaz'da uzun yıllar kirli akan Lüleburgaz Deresi, korona virüs salgının ilk günlerinde fabrikaların kapanmasıyla temiz akmaya başlamıştı. İHA'nın bu haberi sonrası dereden defalarca numuneler alınmış, derenin temizliği de Türkiye gündemine oturmuştu.

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Son dakika haber | Önce rengi değişti, ardından yüzlerce balık öldü

Kaynak: İHA

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