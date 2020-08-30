Son dakika haber: Önce kameralara yakalandı sonra polise
Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheli, önce kameraya sonra polise yakalandı.
30.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:21
Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheli, önce kameraya sonra polise yakalandı. Şüpheli yasal işlemlerinin ardından tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesindeki 2 hırsızlık olayı ile ilgili yaptıkları çalışmada, güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA