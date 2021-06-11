Son dakika haber | Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı... Kaza sonrası yaşanan kavga kamerada

Bir son dakika haberine göre Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı.

Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı... Kaza sonrası yaşanan kavga kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs önce yolda yolda duran arabalara çarptı, sonra ise bıçak çekerek ortalığı birbirine kattı. Rapor tutan araç sahiplerine bıçak çeken şahıs, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Olay anları ise güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrası araçlarının başına gelen ve kaza ile ilgili rapor tutmak isteyen araç sahipleri, madde etkisinde olabileceği iddia edilen gencin sözlü saldırılarına maruz kaldı. Tartışmaya dönen olayda kaza raporu tutulmamasını istemeyen şahıs, araç sahiplerine bıçak çekti. Araç sahipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışan şahıs dakikalarca direnerek araç sahiplerine zor anlar yaşattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Dakikalarca polise direndi

Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine tartışmanın yaşandığı alana gelen polis ekipleri, olaya müdahale etmek isteyince ortalık karıştı. Polis ekiplerine teslim olmak istemeyen uyuşturucu madde etkisi altındaki şahıs, ekiplere direnerek etrafa tehdit ve küfürler savurdu. Polis ekiplerini dakikalarca uğraştıran şahsın o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat