Son dakika haber | Olympiakos, Sokratis'i renklerine bağladı
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Son dakika haber | Olympiakos, Sokratis'i renklerine bağladı

25.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:52
Son dakika haber | Olympiakos, Sokratis'i renklerine bağladı

Bir son dakika haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılan Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin Olympiakos takımına transfer oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılan Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin Olympiakos takımına transfer oldu.

Olympiakos'tan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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