Son dakika haber... Ölümlü kazanın ardından kaçan TIR sürücüsü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Ölümlü kazanın ardından kaçan TIR sürücüsü yakalandı

Son dakika haber... Ölümlü kazanın ardından kaçan TIR sürücüsü yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde arızalanan otomobilini sağa çekip, araçtan inen Fatih Süner, TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde arızalanan otomobilini sağa çekip, araçtan inen Fatih Süner, TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan TIR sürücüsü M.K., jardarma tarafından Belen ilçesinde yakalandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan otomobili yolun sağına çeken Fatih Süner, ardından araçtan indi. Otomobilinin yanında bekleyen Süner'e, M.K. yönetimindeki 31 EG 281 plakalı TIR çarptı. Kazanın ardından durmayan TIR sürücüsü kaçtı. Çevredeki vatardaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süner'in öldüğü belirlendi. Çalışmaların ardından Süner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

BAŞKA BİR İLÇEDE YAKALANDI

Kaza yerinde yapılan incelemede TIR'a ait parçalar bulundu. TIR'ın plakasını saptayan jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Belen ilçesinde olduğu tespit edilen TIR, seyir halindeyken jandarma tarafından durdurulup, sürücüsü gözaltına alındı.


REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

 Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title