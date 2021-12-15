Son dakika haber... Ölümlü kazanın ardından kaçan TIR sürücüsü yakalandı

FATİH, İSTANBUL (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde arızalanan otomobilini sağa çekip, araçtan inen Fatih Süner, TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan TIR sürücüsü M.K., jardarma tarafından Belen ilçesinde yakalandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan otomobili yolun sağına çeken Fatih Süner, ardından araçtan indi. Otomobilinin yanında bekleyen Süner'e, M.K. yönetimindeki 31 EG 281 plakalı TIR çarptı. Kazanın ardından durmayan TIR sürücüsü kaçtı. Çevredeki vatardaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süner'in öldüğü belirlendi. Çalışmaların ardından Süner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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