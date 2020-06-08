Son dakika haber | Ölümle biten yasak aşk soruşturması tamamlandı
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Son dakika haber | Ölümle biten yasak aşk soruşturması tamamlandı

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de 2 kişinin balkondan atlayarak ölmesiyle sonuçlanan yasak aşk soruşturmasıtamamlandı.

Son dakika haber | Ölümle biten yasak aşk soruşturması tamamlandı
08.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:30

Küçükçekmece'de 2 kişinin balkondan atlayarak ölmesiyle sonuçlanan yasak aşk soruşturması

tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 2 sanığın ayrı ayrı 50 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Küçükçekmece'de 25 Kasım 2019'da işten eve erken dönen Hüseyin Kurt, eşi Zeynep Kurt'u Aykut Demirtuğ ile yakalamıştı. Zeynep Kurt ve yasak aşk yaşadığı Aykut Demirtuğ balkondan atlayarak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Zeynep Kurt ile Hüseyin Kurt'un evli ve 2 çocukları olduğu, maktul Aykut Demirtuğ'un ise Zeynep Kurt'un anne ve babası ile aynı mahallede ikamet ettiği ve ailece görüştüğü aktarıldı. Maktuller Zeynep Kurt ile Aykut Demirtuğ arasında tam olarak bilinmeyen bir tarihte duygusal bağ başladığı ve sosyal medya ile zaman zaman da telefon üzerinden birbirleri ile iletişim kurdukları da iddianamede açıklandı.

OLAYDAN ÖNCE MESAJLARI GÖRMÜŞ

Olay tarihinden önce sanık Hüseyin Kurt, eşi Zeynep Kurt'un telefonunda maktul Aykut Demirtuğ'un yazdığı mesajları gördüğü ve bu nedenle ailevi sorunlar yaşadıkları da iddianamede açıklandı. Yaşanılanların ardından Zeynep Kurt'un eşine Demirtuğ ile aralarında bir ilişkisi olmadığını söyleyerek olaydan dolayı intihar edeceğini söylediği ve evden ayrıldığı, ancak eşi Hüseyin Kurt'un ikna ederek eve dönmesini sağladığı ifade edildi.

İddianamede bu olaydan sonra Hüseyin Kurt ile maktuller Zeynep Kurt ve Aykut Demirtuğ'un bir kafede aralarındaki mesele hakkında konuştukları, maktul Demirtuğ'un Zeynep Kurt ile bir ilişkisi olmadığını söylediği de aktarıldı.

İÇİNDE KALAN ŞÜPHEYİ GİDERMEK İÇİN EVE ERKEN GELMİŞ

Hüseyin Kurt'un suç günü içinde kalan şüpheyi gidermek için işten erken ayrılarak evine geldiği, evinin kapısını açmak istediği ancak açamadığı, kapının zilini çalmasına rağmen uzun süre kapıyı açanın olmadığı iddianamede açıklanarak, bu esnada bir lokanta çalışanının eve paketlenmiş döner getirdiği, siparişin bu adresten verildiğini söylediği belirtildi.

Sanık Hüseyin Kurt'un sipariş bedelini lokanta çalışanına ödediği esnada evin dış kapısının maktul Zeynep tarafından açıldığı iddianamede anlatılarak, sanık Hüseyin'in içeri girdiği ve eşine kapıyı neden geç açtığını sorduğu kaydedildi.

İÇ ÇAMAŞIRI İLE DOLAPTA GİZLENİRKEN YAKALAMIŞ

Maktul Zeynep'in kıyafetinin müsait olmaması nedeniyle kapıyı geç açtığını söylediği iddianamede yer bulurken, sanık Hüseyin'in yatak odasındaki dolapta bir çift ayak gördüğü ve dolabın kapısını açtığında Aykut Demirtuğ'u üzerinde sadece iç çamaşırları bulunduğu haliyle gizlendiğini gördüğü aktarıldı. Maktul Aykut ile arasında kısa bir boğuşma yaşandığı da anlatılan iddianamede, sanık Hüseyin'in yatak odasının kapısını kilitlediği, müdahale etmek için yanına gelen eşi Zeynep'i itelediği de anlatıldı.

İddianamede, maktul Zeynep'in mutfak balkonundan yatak odası penceresine gittiği ve odaya girdiği, sanık Hüseyin'in ise, kendi aile bireylerini ve Zeynep'in ailesini arayarak eşini Aykut ile birlikte yakaladığını söylediği kaydedildi. Sanık Hüseyin'in abisini de arayarak durumu anlattığı, abisinin ise diğer sanık Engin Cuğ'u arayarak bilgi verdiği ve olayın yaşandığı eve gitmesini söylediği açıklandı. Bir süre sonra diğer sanık Engin Cuğ'un da eve geldiği iddianamede anlatılarak, bu esnada balkondan sesler duydukları, balkon kısmına geçtiklerinde maktul Zeynep ile Aykut'un balkon demirlerine tutunmuş vaziyette oldukları ve aşağıya atlamalarına engel olmak için 2 sanığın da hiçbir şey söylemeden durdukları iddianamede ifade edildi.

Zarar görmeden kurtulamayacaklarını anlayarak 5. kattan atladılar

Korku ve paniğe kapılan maktul Zeynep ile Aykut'un bir süre sonra zarar görmeden kurtulamayacaklarını anlayarak kendilerini 5. kattan aşağıya bıraktıkları iddianamede ifade edildi. İddianamede 2 sanığın da kolluk kuvvetlerine haber vermeleri halinde maktullerin aşağı atmaktan vazgeçeceklerini bilmesine rağmen bulundukları yeri terk etmedikleri belirtildi.

Sanıklar Engin Cuğ ile Hüseyin Kurt'un 'olası kasıt ile adam öldürme' suçundan ayrı ayrı 50 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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