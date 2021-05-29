Son dakika haber! Ölümden kıl payı kurtuldu, o anlar kameraya yansıdı
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Son dakika haber! Ölümden kıl payı kurtuldu, o anlar kameraya yansıdı

Son dakika haber! Ölümden kıl payı kurtuldu, o anlar kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaldırımda oturan bir vatandaş, traktörden ayrılarak yokuş aşağıya doğru kontrolsüzce inen römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaldırımda oturan bir vatandaş, traktörden ayrılarak yokuş aşağıya doğru kontrolsüzce inen römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşı teğet geçen römork, ağaca çarparak durabildi.

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki traktörden ayrılan römork caddede yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Bu sırada bir iş yerinin önündeki kaldırımda oturan vatandaş üzerine doğru gelen römorku fark ederek hızla kaçtı. Römork, önce vatandaşın oturduğu beton saksıyı biçti, ardından da ağaca çarparak durdu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - MANİSA

Son dakika haber! Ölümden kıl payı kurtuldu, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber! Ölümden kıl payı kurtuldu, o anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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