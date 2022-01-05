Son dakika haber... "Ölüler Konuşmak İsterler" tiyatro oyunu NEVÜ'de sahnelendi - Haberler
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Son dakika haber... "Ölüler Konuşmak İsterler" tiyatro oyunu NEVÜ'de sahnelendi

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AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi "Ölüler Konuşmak İsterler" adlı oyunu sahneledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi "Ölüler Konuşmak İsterler" adlı oyunu sahneledi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Melih Cevdet Anday'ın yazdığı oyun, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda tiyatroseverlerle buluştu.

Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü öğrencilerince sahnelenen oyunun yönetmenliğini Muhammed Alperen Erdal, danışmanlığını Doç. Dr. Hakan Yalap yaptı.

Öğrencilerin sahne performansı, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerin beğenisini kazandı.

Tiyatro ekibi, bu akşam "Düğün", yarın da "Meraki" adlı oyunları sahneleyecek.

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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