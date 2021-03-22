Son dakika haber: Ölüdeniz'in "renkli aksesuarları" adrenalin tutkunlarına gökyüzünden eşsiz manzaralar sunuyor

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan kış ve bahar aylarında yapılan yamaç paraşütü uçuşları, eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla misafirlerini unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan kış ve bahar aylarında yapılan yamaç paraşütü uçuşları, eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla misafirlerini unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yamaç paraşütü pilotlarının hazırlıklarının ardından pistlerden havalanan tatilciler, karlı Babadağ ve Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Adrenalin tutkunları, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Beyaz örtüyle kaplı Babadağ'ın zirvesi ve Ölüdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde yapılan yamaç paraşütü uçuşları, Anadou Ajansı (AA) ekibince görüntüledi.

"Karların üzerinden Ölüdeniz'in sıcak kumlarına iniyoruz"

Yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy, AA muhabirine, Babadağ'ın iki kişi yapılan yamaç paraşütü uçuşları için dünyanın en güzel noktalarından olduğunu söyledi.

Babadağ'daki yamaç paraşütü uçuşlarının çoğunlukla yaz aylarında yapıldığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Kış aylarında da uygun hava olursa uçuş yapıyoruz. Fethiye'de her yağmurlu, fırtınalı günün ardından genellikle güneş doğuyor. 1200 metredeki kalkış pisti kar altında kalmadığı için buradan uçuş yapabiliyoruz. Pistten kalkışımızın ardından Babadağ'ın ihtişamını görebiliyoruz. Önümüzde de mavi ile turkuaz renkli Ölüdeniz bizleri karşılıyor. Uçuşlarımızda kar manzarası ve denizi aynı anda seyrettiriyoruz. Karların üzerinden Ölüdeniz'in sıcak kumlarına iniyoruz."

"Kış görselleri yaza göre daha güzel oluyor"

Yamaç paraşütü pilotu Muhammet Selçukoğlu da Babadağ'dan yaz ve kış aylarında yamaç paraşütü uçuşlarının devam ettiğini dile getirdi.

Bölgenin iklimi dolayısıyla kış aylarında da zaman zaman uçuş yapıldığını anlatan Selçukoğlu, "Hava şartları müsaade ettiği zamanlarda uçuş yapıyoruz. Burada kış görselleri yaza göre daha güzel oluyor. Bulutlu havalar da güzel görseller oluşturuyor. Deniz, kışın daha turkuaz oluyor ve kendisini görsel olarak daha etkileyici gösteriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır