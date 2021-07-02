Son dakika haber: Ölü yunus balığı yavrusu kıyıya vurdu
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Son dakika haber: Ölü yunus balığı yavrusu kıyıya vurdu

Son dakika haber: Ölü yunus balığı yavrusu kıyıya vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Bursa'nın Gemlik ilçesinde yavru yunus balığı kıyıya vurdu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yavru yunus balığı kıyıya vurdu. Ölü yunusu yakından görenler gözlerine inanamadı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize girmek isteyen vatandaşlar kıyıya vuran yavru yunus balığını görünce şaşkına döndü. Kıyıya vuran balığın yakınına giden vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu. Yunus balığının vücudunda darbe izleri ve kesiklerin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri kıyıya vuran balığı bulunduğu yerden kaldırarak araştırma başlattı. - BURSA

Son dakika haber: Ölü yunus balığı yavrusu kıyıya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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