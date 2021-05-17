Son dakika haber! Ölü bulunan paraşütçünün son uçuşunu görüntülemiş (2)

Son dakika haberler: GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve 7 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Muammer Yolcu (37) ilçe mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve 7 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Muammer Yolcu (37) ilçe mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazına Yolcu'nun çok sayıda akrabası ve yakını katıldı. Yolcu, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanırken, eşi Büşra Yolcu ile annesi Kudret Yolcu'nun güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY