Son dakika haber: Oltu'da Çanakkale Şehitleri anıldı
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Son dakika haber: Oltu'da Çanakkale Şehitleri anıldı

18.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:31
Son dakika haber: Oltu'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Son dakika haberleri: 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle Oltu'da bir takım etkinlikler düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle Oltu'da bir takım etkinlikler düzenlendi.

Sabah Aslanpaşa Şehitliği'nde şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Protokol tarafından şehitlik defterlerinin imzalanmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dualar edildi.

Daha sonra Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Oltu Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen anma programına geçildi. İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından okunan şiirler ve hazırlanan slayt gösterileriyle anma programı tamamlandı.

Programa Kaymakam Şenol Turan, Garnizon Komutanı Ekrem Önder Uyar, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ethem Gökboğa, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, yanı sıra kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı. - ERZURUM

Son dakika haber: Oltu'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Son dakika haber: Oltu'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Son dakika haber: Oltu'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Son dakika haber: Oltu'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Son dakika haber: Oltu'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Son dakika haber: Oltu'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Son dakika haber: Oltu'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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