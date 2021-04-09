Polislerin 'Dost'u oldu
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Polislerin 'Dost'u oldu

Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel
Polislerin 'Dost'u oldu

BOLU'da, polislerin ölmek üzereyken bulup, tedavi ettirdiği köpek sağlığına kavuştu.

BOLU'da, polislerin ölmek üzereyken bulup, tedavi ettirdiği köpek  sağlığına kavuştu. Sahibinin sokağa terk ettiği Sibirya Kurdu'na polisler 'Dost' adını verdi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşık 6 ay önce sokağa atıldığı için ölmek üzere olan bir Sibirya kurdu buldu. Köpek, polisler tarafından Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimine bağlı polislere verildi. HAYDİ  polisleri, köpeğin tedavisini yaptırdı. Tedavisi tamamlandanan köpeğe Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri sahip çıktı. Emniyetin bahçesinde baktıkları 'Dost' adını verdiler. 'Dost' polislerin maskotu oldu. Ekipler, köpeğin bakımını gönüllü olarak üstlenirken, boş zamanlarında da 'Dost' ile oynayarak vakit geçiriyor. 


Polislerin 'Dost'u oldu
Polislerin 'Dost'u oldu
Polislerin 'Dost'u oldu
Polislerin 'Dost'u oldu
Polislerin 'Dost'u oldu
Polislerin 'Dost'u oldu
Polislerin 'Dost'u oldu
Polislerin 'Dost'u oldu
Polislerin 'Dost'u oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:12:51. #1.16#
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