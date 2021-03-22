Son dakika haber | Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü Katherine Diaz yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü Katherine Diaz yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

22.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:39
Son dakika haber | Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü Katherine Diaz yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Son dakika habere göre El Salvadorlu sörfçü Katherine Diaz, antrenman sırasında yıldırım çarpması sonucu 22 yaşında yaşamını yitirdi.

El Salvadorlu sörfçü Katherine Diaz, antrenman sırasında yıldırım çarpması sonucu 22 yaşında yaşamını yitirdi.

Uluslararası Sörf Birliğinden (ISA) yapılan açıklamada, bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak için ülkesinde antrenman yapan Diaz'ın vefat haberinin büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.

Katherine Diaz'ın ülkesi El Salvador'un uluslararası spor elçiliğini üstlendiği vurgulanan açıklamada, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

Daha önce uluslararası arenada olimpiyatlarda temsil edilmeyen sörf, ilk kez Tokyo'da düzenlenecek oyunlarda yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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