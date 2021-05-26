Son dakika haber! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylara ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı

Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında o dönem Beşiktaş Teknik Direktörü olan Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında o dönem Beşiktaş Teknik Direktörü olan Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuksuz 2 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, söz verilen sanıklardan Ümit Tüylü, "Maç girişinde tüm bozuk paralarımı Kızılay'ın kutusuna bırakmıştım. Ancak daha sonra 5 kuruşluk madeni paranın cebimde olduğunu fark ettim. Maç içinde yaşadığım duygusal değişim ve kendi takım oyuncularıma tepkimden dolayı bunu fırlattım. Para sahaya düşmedi. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Söz verilen sanık avukatları da, müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanıkların 19 Nisan 2018'de, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan maçta 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 12. maddesi kapsamına giren maddeleri müsabaka ve seyir alanında kullanarak, müsabaka düzeninin bozulmasına sebebiyet verdiklerini tutanağa geçirdi.

Mahkeme, suçun işleniş biçimi, sanıkların kastının yoğunluğu, dünya çapında bir derbi müsabakasının yarıda kalması nedeniyle ülke futbolunun ciddi bir şekilde imaj kaybı ve her iki takımın da ciddi şekilde zarar görmüş olmaları nedeniyle meydana gelen zararı dikkate alarak, sanıkların eylemine uyan şekilde cezalandırıldığını tutanağa yazdırdı.

Bu kapsamda 30 sanığı yasak maddeleri, müsabaka ve seyir alanında kullanarak, müsabaka düzeninin bozulmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 7'şer ay, 15'er gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme 4 sanığa ise aynı eylemleri nedeniyle 4500'er lira adli para cezası verdi.

Şenol Güneş'i yaralayan sanıklara ceza

Mahkeme, sanıklar Serhan Yurttaş'ın silahtan sayılan kalem, sanık Sedat Doğan'ı da silahtan sayılan çakmak atarak mağdur Şenol Güneş'e yönelik "kasten yaralama" suçunu işledikleri gerekçesiyle 6'şar bin lira adli para cezasına mahkum etti. Bu iki sanık ayrıca yasak olan kalem ve çakmağı spor alanına soktukları gerekçesiyle 3'er ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanık Gökhan Tekin'e ise içi dolu su şişesi atarak Şenol Güneş'i "kasten yaraladığı" gerekçesiyle 6 bin lira adli para cezasına mahkum etti.

Bu üç sanığın cezalarına ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Queresma Bernardo'yu yaralamaya teşebbüs eden 5 sanığa ceza

Mahkeme, sanıklar Abdülkadir Delibaş, Cihat Över, Metehan Akdeniz'i silahtan sayılan çakmak atarak, sanıklar Mirsat Balota ve Taner Çevik'i de silahtan sayılan madeni para atarak mağdur futbolcu Queresma Bernardo'ya yönelik "kasten yaralamaya teşebbüs" suçunu işledikleri gerekçesiyle 4500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Bu 5 sanığı ayrıca maçta bulundurulması yasak olan çakmak ve madeni parayı spor alanına soktukları gerekçesiyle de üçer ay onar gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, 5 sanığa verilen adli para cezası ile hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Caner Erkin'e madeni para atmışlar

Mahkeme, sanıklar İbrahim Yenibayrak ve Selçuk Girgin'in mağdur futbolcu Caner Erkin'e yönelik silahtan sayılan madeni para atarak "kasten yaralamaya teşebbüs" suçunu işledikleri gerekçesiyle 4 bin 500 lira adli ara cezasıyla, madeni parayı spor alanına soktukları gerekçesiyle de üçer ay onar gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıkların cezalarına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Murat Özçelik hakkında "spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması" suçundan 1660 lira adli para cezası "verirken, bir sanık hakkındaki davayı ise ön ödemede bulunduğu gerekçesiyle düşürdü.

Yargılanan 45 sanık hakkında ayrıca bir yıl süreyle "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbirinin uygulanmasına da karar verildi.

Şiddet eylemleri nedeniyle müsabaka tatil edilmişti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol takımları arasında 19 Nisan 2018'de oynanan maç esnasında sahaya çok sayıda yabancı madde atılması sebebiyle müsabaka düzeninin sık sık bozulduğu anlatılmıştı.

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş futbol takımının yedek kalecisi Tolga Zengin ile yedek kulübesinin arka kısmında bulunan Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, bu esnada tribünden yabancı madde atılmaya devam edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, Tolga Zengin'i yatıştırmak için bölgeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de olaylarda yaralandığı, şiddet eylemlerinin yoğunlaşmasından ötürü müsabakanın tatil edildiği belirtilmişti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in mağdur, futbolcular Queresma Bernardo ve Caner Erkin'in müşteki olarak yer aldığı iddianamede, 35 sanığın "spor alanında yasak madde kullanma" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

3 sanığın mağdur Şenol Güneş'e karşı "silahla yaralama" ve "spor alanında yasak madde bulundurma" suçlarından 6 aydan 2 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenilen iddianamede, 7 sanığın futbolcular Quaresma Bernardo ve Caner Erkin'e karşı "silahla yaralamaya teşebbüs" ve "spor alanında yasak madde bulundurma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, bir sanığın da "spor alanında yasak madde kullanma" suçundan adli para cezasına çarptırılması, tüm sanıklar hakkında ayrıca "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbirinin uygulanması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz