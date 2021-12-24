Son Dakika | Olay yerinde koşup cenazesine sarıldığı eşinin tabutunu morgtan gözyaşlarıyla aldı

ANTALYA (İHA) - Olay yerinde koşup cenazesine sarıldığı eşinin tabutunu morgtan gözyaşlarıyla aldı

Kazada hayatını kaybeden eşine son kez sarılıp feryat etmişti, cenazesini alırken de gözyaşlarına boğuldu

Yaşlı adam hayat arkadaşının cenazesini alırken güçlükle ayakta durabildi

ANTALYA - Antalya'da geri manevra yapan sürücünün aracının altında kalan kadının cenazesi morgtan alındı. Olay yerinde eşinin cenazesine sarılıp ağlayan Selim Eser, hayat arkadaşına son görevini yaparkende gözyaşlarına boğuldu.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2337 Sokak üzerindeki Doğ- Sel Sitesi içinde dün saat 14.15'de meydana gelen olayda, 38 yaşındaki V.G., site içerisindeki markete 15 NU 867 plakalı kapalı kasa kamyoneti ile ürün bıraktı. V.G., iddiaya göre, başka bir çıkış olmadığı için giriş yaptığı noktaya doğru geri manevra yapmaya başladığı sırada yoldan geçen 68 yaşındaki Dürdane Eser'i aracının altında kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermsiyle bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altından çıkarılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Dürdane Eserin eşi Selim Eser ve çocukları fenalık geçirdi. İşteyken acı haber le olay yerine gelen Selim Eser, eşinin cenazesine sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin yüzünü görmek isteyen Selim Eser, "Hayır bakacağım. Kim vurdu, kim vurdu, vuran adam nerede? Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah'ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım ne olursunuz" diyerek feryat etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eser'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yaşlı kadının cenazesi, dün gözyaşlarına boğulan eşi Selim Eser ve yakınları tarafından alındı. Eşinin yüzünü son kez gören ve morg çıkışı gözyaşlarına boğulan Selim Eser, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Dürdane Eser'in cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan emniyette ifade işlemleri tamamlanan sürücü V.G'nin adliyeye sevk edildiği belirtildi.