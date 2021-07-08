OKULUN KORUMALIKLARINA BAŞI SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir okulun bahçe duvarındaki demir korumalıklara başı sıkışan 6 yaşındaki Murat İ., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir okulun bahçe duvarındaki demir korumalıklara başı sıkışan 6 yaşındaki Murat İ., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çocuğun kurtarılması amatör kameraya yansıdı.
Olay, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde eğitim- öğretime devam eden Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Murat İ., okulun duvarındaki korumalıkların üzerinden geçemeyince, demirlerin arasından geçmeye çalıştı. Vücudu demirlerin arasından geçen çocuğun, başı sıkıştı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirlerden birini keserek küçük çocuğu kurtardı. Kurtarma anları amatör kameraya yansırken, olayı yaralanmadan atlatan çocuk evine gitti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı