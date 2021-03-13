Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (3)

13.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:38
Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (3)

14 YAŞLARINDA 2 ÇOCUĞU KATLETMEK ÇOK BÜYÜK OLAY'Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde, Servet Başbuş tarafından tabancayla vurularak öldürülen 8'inci sınıf öğrencisi Kaan Hakverdi'nin ağabeyi Onur Hakverdi, "Acımız büyük, ne diyebilirsin ki bunu yapana en ağır şekilde gereğinin yapılmasını istiyorum.

14 YAŞLARINDA 2 ÇOCUĞU KATLETMEK ÇOK BÜYÜK OLAY'

Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde, Servet Başbuş tarafından tabancayla vurularak öldürülen 8'inci sınıf öğrencisi Kaan Hakverdi'nin ağabeyi Onur Hakverdi, "Acımız büyük, ne diyebilirsin ki bunu yapana en ağır şekilde gereğinin yapılmasını istiyorum. İnsanlık dışı bir olay. Çocuklar kendi aralarında kavga ederse gelirsin babasıyla, annesiyle görüşürsün. Çocuğa silah sıkmak insanlık dışı. 2 tane 13- 14 yaşında çocuğu katletmek çok büyük bir olay. Kardeşim Kaan karıncayı bile incitmeyecek bir çocuktu" dedi.

Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Hülya Avşar Pelin Öztekin
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ali Şansalan Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 18:38:51. #1.16#
title