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Son dakika haber... Okul çatısında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Okul çatısında yangın

Son dakika haberlerine göre Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir okulun çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir okulun çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğlen saatlerinde ilçenin Kaşım Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki ilkokulun çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - VAN

Son dakika haber... Okul çatısında yangın

Son dakika haber... Okul çatısında yangın

Son dakika haber... Okul çatısında yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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