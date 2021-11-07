Son dakika haber... Okul çatısında yangın

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir okulun çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğlen saatlerinde ilçenin Kaşım Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki ilkokulun çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - VAN