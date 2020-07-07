Son dakika haber: Okul bahçesinde yolcu uçağından sonra savaş uçağı da olacak Son dakika gelişmesine göre Bahçesinde yolcu uçağı bulunan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hibe edilen F-4 savaş uçağı Antalya'ya getirildi.

Bahçesinde yolcu uçağı bulunan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hibe edilen F-4 savaş uçağı Antalya'ya getirildi.

Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve uçuş ömrünü tamamlayan F-4 savaş uçağı, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığından yüklenerek üç tırla Antalya'ya taşındı.

Bahçesinde yolcu uçağı bulunan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yerleştirilen savaş uçağı, 7 gün boyunca yapılacak birleştirme işleminin ardından okulun bahçesinde sergilenmeye başlanacak. Okulun öğrencileri, uygulamalı derslerini uçakta gerçekleştirecekler.

Okul Müdürü Haldun Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, lisenin uçak bakım alanında tematik proje okulu olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Çevik, okullarına 3 yıl önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle Boeing 737-400 Classic tipi yolcu uçağının kazandırıldığını hatırlatarak "Bu uçağımız da 30 yılı aşkın bir süre Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde uçmuş. Yaklaşık 4 yıl önce uçuş ömrünü tamamladığı için Eskişehir Hava İkmal Bakım Komutanlığına çekilmiş. Yaptığımız yazışmalar neticesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının emriyle uçağımız bize hibe edildi. Uçağı, Eskişehir'den üç tır ve 6 saatlik yolculukla Antalya'ya getirdik." diye konuştu.

Okullarının günden güne bir açık hava müzesine dönüştüğünü vurgulayan Çevik, bahçeye koymak istedikleri helikopterle ilgili yazışmaların devam ettiğini kaydetti.

Çevik, F-4 savaş uçağının iniş takımlarının ve motor gövdesinin tamamen orijinal olduğunun dile getirerek "Öğrencilerimiz, uçak öğretmenleriyle beraber derslerde bire bir uygulamalı olarak ders işleyecekler. Uygulamalı eğitimde, dünyada sayılı okullardan biri olacağız." dedi.

Kaynak: AA