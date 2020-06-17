Son dakika haber | Oktay: "Kovid ile mücadele henüz bitmemiştir. Sadece ekonominin çarklarını döndürmeye çalışıyoruz"
Son dakika gelişmesine göre ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.
17.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:36
ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. (2)
Kaynak: AA