Son dakika haber | Oktay: "Kovid ile mücadele henüz bitmemiştir. Sadece ekonominin çarklarını döndürmeye çalışıyoruz"
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Son dakika haber | Oktay: "Kovid ile mücadele henüz bitmemiştir. Sadece ekonominin çarklarını döndürmeye çalışıyoruz"

Son dakika gelişmesine göre ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

17.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:36

ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. (2)

Son dakika haber | Oktay: 'Kovid ile mücadele henüz bitmemiştir. Sadece ekonominin çarklarını döndürmeye çalışıyoruz'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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