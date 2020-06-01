Son dakika haber! Oksitlenip rengi değişen Ulusal Yükseliş Anıtı bakımda
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Son dakika haber! Oksitlenip rengi değişen Ulusal Yükseliş Anıtı bakımda

Son dakika haberlerine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim koşulları nedeniyle yıpranan Ulusal Yükseliş Anıtı'nı bakıma aldı.

Son dakika haber! Oksitlenip rengi değişen Ulusal Yükseliş Anıtı bakımda
01.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:18

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim koşulları nedeniyle yıpranan Ulusal Yükseliş Anıtı'nı bakıma aldı. Korona tedbirleri nedeniyle aşama aşama bakım ve onarımına devam edilen Ulusal Yükseliş Anıtı'nda bugün temizlik çalışması yapıldı. Anıtı'n oksitlenmeden kaynaklı değişen rengi de eski haline döndü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile Türkiye'nin en anlamlı anıtlarından ve Antalya'nın simgelerinden olan Cumhuriyet Meydanındaki Ulusal Yükseliş Anıtı'nda meydana gelen yıpranma nedeniyle bir süre önce bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tedbirleri kapsamında bakım ve onarım çalışmalarına aşama aşama devam edildi. Hava kirliliği, oksitlenme, egzoz ve iklim şartları nedeniyle yıpranan 6 metre yüksekliğindeki anıtta bakım, onarım ve temizlik çalışmasına bugün devam edildi. Temizlik sırasında rengi değişen Ulusal Yükseliş Anıtı artık eski haline döndü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Heykeltıraş Nusret Demir tarafından Ulusal Yükseliş Anıtında temizlik ve onarma işlemine başlandı. Nusret Demir Antalya'nın simgesi ve vatandaşların buluşma noktası olan alanda bulunan Atatürk Anıtında iklim değişikliği, hava kirliliği ve egzoz gibi sebeplerden oksitlenmeler yaşandığını belirterek, "Çalışmalarımıza bir süre önce başlamıştık. Kaba temizliğini yaptık. Ancak korona tedbirleri nedeniyle aşama aşama yapmak zorunda kaldık. Bronz temizliğinde belli prosedürleri yapmak zorundayız. Anıtın alt tabakasındaki paslar temizlenince günlük oksitasyon durumu yaşandı. Böylece ortaya beyaz ve mavimtırak bir görüntü çıktı. Ama biz bunu polijen tekniğiyle aldık. Kaba, ince ve final temizliği ile Atatürk Anıtı ilk günkü görüntüsüne döndü" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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