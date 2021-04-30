Son dakika haber... oğul, 1 ay içinde koronavirüsten öldü
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Son dakika haber... oğul, 1 ay içinde koronavirüsten öldü

Son dakika haber... oğul, 1 ay içinde koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... TRABZON'un Çaykara ilçesinde Ahmet Garaç (67) ile oğlu Barış Garaç (43), koronavirüs nedeniyle 1 ay içinde hayatını kaybetti.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde Ahmet Garaç (67) ile oğlu Barış Garaç (43), koronavirüs nedeniyle 1 ay içinde hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde oturan Barış Garaç, geçen ay koronavirüse yakalanınca hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Barış Garaç, 30 Mart'ta hayatını kaybetti. Barış Garaç, ilçede toprağa verilirken bir süre sonra bazı semptomlar göstermesi üzerine babası Ahmet Garaç da, hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan Ahmet Garaç, hastanede tedaviye alındı. Oğluyla aynı kaderi yaşayan Garaç, entübe edildiği yoğun bakım servisinde dün doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Ahmet Garaç'ın cenazesi, salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.


Son dakika haber... oğul, 1 ay içinde koronavirüsten öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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