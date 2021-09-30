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Son dakika haber! Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Buraya dahil olabilmek için yazılım bilgisi aranmıyor" "Yazılımcı olarak mezun olan öğrencilere yüzde yüz iş garantisi sağlanıyor" Öğretmensiz eğitim modeli uygulanan ve...

KOCAELİ (İHA) - Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Buraya dahil olabilmek için yazılım bilgisi aranmıyor"

"Yazılımcı olarak mezun olan öğrencilere yüzde yüz iş garantisi sağlanıyor"

ANKARA - Öğretmensiz eğitim modeli uygulanan ve tamamen ücretsiz olan yazılım okullarından biri de Kocaeli'de açıldı.

Tahta, tebeşir veya öğretmen bulundurmayan okullarda öğrenciler, birbirlerinden destek alarak ilerliyor. 42 Okulları, verdiği eğitimle birlikte öğrencilere iş garantisi de sunuyor. İlk olarak İstanbul'da açılan yeni nesil yazılım okulunun küresel ağına Türkiye'den dahil olan ikinci yazılım okulu 42 Kocaeli, Bilişim Vadisi'nde açıldı. Mezunların hemen hemen hepsinin iş bulduğu Ekol 42, oyunlaştırma yöntemini kullanarak yazılım alanında sınırlarını keşfetme mottosuna dayanıyor. Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Kocaeli'nin ilk ders zilini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çaldı.

"Buraya dahil olabilmek için yazılım bilgisi aranmıyor"

Üniversite mezunu ya da öğretmen olmadan devam eden yazılım eğitimlerinde öğrencilerden yazılım bilgisi aranmadığını dile getiren Bakan Varank, "Ekol 42 programında birbirinden öğrenme metoduyla tamamen öğretmensiz ya da bir eğitimci olmadan, yazılımı oyunlaştırma ve hedefler koyarak takımlar halinde çözme metoduyla öğrencilerin birbirinden öğrendikleri, sıfırdan yazılım öğreten bir program. Buraya dahil olabilmek için yazılım bilgisi aranmıyor. Üniversite mezunu olmanıza da gerek yok. Bir yetenek testi yapılıyor eğer öğrenci testte başarılı olursa programa dahil oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Yazılımcı olarak mezun olan öğrencilere yüzde yüz iş garantisi sağlanıyor"

Öğrencilerin gece gündüz bilgisayar başında ister yalnız ister takım halinde problemleri çözdüğünü belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ekol 42'nin en önemli özelliği, hiçbir yazılım bilgisi olmayan gençleri yazılımcı olarak mezun edip yüzde yüz iş garantisi sağlaması. Eğitimlerin tamamı ücretsiz. 7/24 açık bu alanlarda öğrenciler gece yarılarına kadar önlerine konulan problemleri çözerek ya da takım oyunlarıyla yazılımcı olarak yetişmiş oluyorlar. İki okulu şu anda açtık eğer verimliliğinden emin olabilirsek Türkiye'nin diğer şehirlerinde de açmayı planlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Son dakika haber! Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı

Son dakika haber! Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı

Son dakika haber! Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı

Son dakika haber! Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
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