Son dakika haber! 'Öğretmenlerin sık sık teste tabi tutulması gerekiyor'
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Son dakika haber! 'Öğretmenlerin sık sık teste tabi tutulması gerekiyor'

Son dakika habere göre MİKROBİYOLOJİ Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullara ilişkin, "Az sayıda öğrencinin yer alacağı sınıf ortamlarının oluşturulması, sıkça el hijyenin öğrencilere hatırlatılması ve öğretmenlerin de mümkün olduğunca sık sık teste tabi tutulması gerekmektedir" dedi.

Son dakika haber! 'Öğretmenlerin sık sık teste tabi tutulması gerekiyor'
07.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:26

MİKROBİYOLOJİ Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullara ilişkin, "Az sayıda öğrencinin yer alacağı sınıf ortamlarının oluşturulması, sıkça el hijyenin öğrencilere hatırlatılması ve öğretmenlerin de mümkün olduğunca sık sık teste tabi tutulması gerekmektedir" dedi.

Mikrobiyoloji Uzmanı Taşkınoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının başladığı andan itibaren çocukların hastalığı geçirmediklerinin düşünüldüğünü söyledi. Taşkınoğlu, özellikle İtalya'da salgın başladığı zaman çocukların hastalığı ciddi geçirdiğini belirterek, "Çocuklar Covid-19 hastalığını geçiriyor fakat hastalığı taşıyorlar mı, ondan emin değiliz. Yapılan bir araştırmada, çocuğun indeks vaka olmadığını, hastalığın çocuğa bir yetişkinden geçtiği söyleniyor. Ayrıca araştırmada, çocuktan çocuğa bulaş ya da çocuktan yetişkine bulaşın nadir gözüktüğü ifade edilmiş" dedi.

'AZ SAYIDA ÇOCUKLA EĞİTİME DEVAM EDİLSİN'Taşkınoğlu, Covid-19 ile ilgili yapılan araştırmada yer alan konu başlıklarına da değinerek, "Okulda bir araya gelen çocuk sayısını kısıtlı tutun, aynı saatlerde teneffüse çıkmamalarını sağlayın. Aynı tip ve aynı özellikte çocukların bir arada olmasını ve az sayıda olmasını sağlayın. Teneffüse çıktıklarında da aynı grup bir araya gelsin ve hiçbir grup birbirleri ile karışmasın. Mümkün olduğunca havalandırabilir sınıflarda ve az sayıda çocukla eğitim yapmaya devam edilsin. Öğretmenlere mümkün olduğunca sık test yapılsın ve taşıyıcı olup olmadıklarından emin olun. Öğrencilerle birlikte aktivite yapılmasın. Örneğin; şarkı söylemek, spor faaliyetinde bulunmak gibi etkinlikler yapılmamalı. Özellikle şu ifadelere yer veriliyor; 10 yaş altı grubun indeks vaka olmadığını dile getiriyorlar. O yüzden 10 yaş altındaki çocukları söylenen şartlar kapsamında bir araya getirilebileceği yer alıyor. Fakat 10 yaş üstündeki çocukların yetişkin olarak kabul edilmesi ve onlara yetişkin gibi davranılması gerektiği söyleniyor" diye konuştu. ÖĞRETMENLERE SIK SIK TEST ÖNERİSİCovid-19 ile ilgili yapılan başka araştırmada ise enfeksiyonu geçiren çocuklardan, ergenlerden ve erişkinlerden numune alındığını belirten Taşkınoğlu, şöyle konuştu: "Hangi yaş grubunda daha fazla virüs olduğuna bakılmış ve çocukların PCR testinde daha yüksek viral yüke sahip olduğu görülmüş. Çocuklarda pozitif sonuçların daha fazla olduğu görülmüş. Test sonuçlarının pozitif olması hastalığı taşıdıkları anlamında gelmiyor. PCR testinde tespit edilen virüsün RNA'sının varlığıdır. 'O RNA taşıyıcı mıdır, virüsün bulaştırıcılığı devam ediyor mu, virüs canlı mı' bunlara karar verilmesini sağlamıyor. Bu araştırma çalışmasının soru işareti de budur. Dünyada hala virüs ile ilgili yapılan araştırmalarda çocuklar konusunda eksiklikler devam ediyor."Taşkınoğlu, 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullara ilişkin ise "Az sayıda öğrencinin yer alacağı sınıf ortamlarının oluşturulması, mümkün olduğunca sınıf ortamının havalandırılması, aktivitelerin mümkün olduğunca kısıtlanması, bir araya geldiklerinde de birbirlerine yaklaşmalarının önlenmesi ve mutlaka maskenin takılması gerekmektedir. Sıkça el hijyenin öğrencilere hatırlatılması ve öğretmenlerinde mümkün olduğunca sık sık teste tabi tutulması gerekmektedir" diye konuştu.'ÇOCUKLARDA OBEZİTE ARTTI'

Koronavirüs salgını ortaya çıktığı andan itibaren ilk korumaya alınan bireylerin çocuklar olduğunu hatırlatan Taşkınoğlu, "Bu yüzden çocuklarla ilgili önümüzde bir bilinmez var. Çocuklar bir araya getirilmediği için ne yaşayacaklarından çok da emin olamıyoruz. Bu süreçte çocukların evde kalması aktivitelerinin azalmasıyla spor yapmamaları ve hareketsiz kalmalarından dolayı obeziteleri arttı. Obezitenin zaten koronavirüs için risk faktörü olarak kabul edildiğini biliyoruz. Çocuklar obez ise bu süreçte çok da korunamayabilirler. Biz okulların açılmasını istiyoruz, çocuğun yüz yüze eğitimi çok önemli. Anne ve babalar olarak okullar açılırsa eğer çocukların daha iyi eğitileceğinden eminiz" dedi. 


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Kaynak: DHA

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