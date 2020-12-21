Son dakika haber | Öğretmenlerden "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"da "Türkiye Sınıfı"
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Son dakika haber | Öğretmenlerden "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"da "Türkiye Sınıfı"

21.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:47
Son dakika haber | Öğretmenlerden

Son dakika haberine göre Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı bölgeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) öğretmenler sanal ortamda "Türkiye sınıfı" oluşturdu.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı bölgeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) öğretmenler sanal ortamda "Türkiye sınıfı" oluşturdu.

Türkiye'nin 7 bölgesi ve KKTC'den öğretmenler "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nın önemini öğrencilere aşılamak ve bu hususta öğrencileri bilinçlendirmek için sanal ortamda oluşturulan sınıfta 100 öğretmen ve 250 öğrenci yer aldı.

Etkinliğe Rize'de Çay İlköğretim okulu 4-A Sınıfı öğretmeni Hatice Varol ile öğrencileri katıldı.

Varol, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir köşesinden bu sınıfa katılan öğretmen ve öğrencilerin sanal ortamda bir Türkiye sınıfı oluşturarak, bölgelerine ait ürünleri birbirine tanıtıp tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemine dikkat çekildiğini söyledi.

Yerli malı ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Varol, proje koordinatörlüğünü Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığını, üç gün boyunca sanal oramda 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen projede 150'nin üzerinde yerli malı sunumu yapıldığını belirtti.

Varol, Rize'nin yerli malı olarak öneli tarım ürünlerinin başında gelen çayın bahçeden bardağı tanıtımını yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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