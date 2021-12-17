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Son dakika haber... Öğretmene, 9 öğrenciye cinsel saldırıdan tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Güncel

Samsun'da 9 öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan tutuklandı. Özkan'ın daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası aldığı ve Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin sürdüğü ortaya çıktı.

İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan, 9 öğrencisine cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkan, 'cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yüksel Özkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüksel Özkan'ın 2016 yılında Canik ilçesinde bir başka okulda görevliyken öğrencilerine yönelik taciz suçlamasıyla gözaltına alındığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Özkan'a, tutuksuz yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası verildiği, Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

2010 YILINDA DA GÖZALTINA ALINMIŞ

Yüksel Özkan'ın, 2010 yılında da bir lise öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

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Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Son Dakika Haberleri

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