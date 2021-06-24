Son dakika haber... Öğretmen denetimde durduruldu, Korona'dan ölen polise hakaret etti
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Son dakika haber... Öğretmen denetimde durduruldu, Korona'dan ölen polise hakaret etti

Son dakika haber... Öğretmen denetimde durduruldu, Korona'dan ölen polise hakaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik denetimi sırasında durdurulan otomobildeki öğretmen yolcu, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik denetimi sırasında durdurulan otomobildeki öğretmen yolcu, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Covid-19'dan yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Dönmez ve polis ekiplerine hakaret eden adam gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Anıt kavşağında meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde trafik denetimi yapan ekipler, 67 TT 198 plakalı aracı durdurdu. Araç sürücüsü Gökhan G.'ye yapılan alkol testinde 197 promil alkollü çıktı. Otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı olduğu öğrenilen Bahadır D. de aracın bağlanacağını öğrenmesinin ardından bekçi ve polis ekiplerine direnerek zorluk çıkardı. Aracın anahtarlarını isteyen bekçilere anahtarı vermek istemeyen adam, telefonla eşini arayarak gelmesini istedi. Aracı kullanan Gökhan G. işlemleri için karakola götürülürken, Bahadır D.'nin eşi olduğu öğrenilen Şükran D. de olay yerine geldi. Eşi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Bahadır D., Korona virüsten geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Dönmez'in arkadaşı olduğunu söyleyerek ona ve görev başındaki ekiplere küfür etti. Ne söylediğinin sorulması üzerine Bahadır D., "Ben size bir şey demedim. Sadece Mustafa Dönmez'in de sizin de Allah belanızı versin dedim. 30 senelik öğretmenim bekçileri de polisleri de seviyorum. Bana böyle şeylerle gelmeyin. Dediysem özür diliyorum" dedi. Bunun üzerine polis memuru da, "Özrünüzü kabul etmiyorum, sizden şikayetçi olacağım" dedi.

İddiaya göre, aşırı alkollü olduğu ve öğretmen olduğu öğrenilen Bahadır D. ekip aracına bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis memuru Mustafa Dönmez ve ekiplere ettiği küfür ve hakaret için görev başındaki polis memurları da şikayetçi oldukları öğrenildi. - ZONGULDAK

Son dakika haber... Öğretmen denetimde durduruldu, Korona'dan ölen polise hakaret etti
Son dakika haber... Öğretmen denetimde durduruldu, Korona'dan ölen polise hakaret etti
Son dakika haber... Öğretmen denetimde durduruldu, Korona'dan ölen polise hakaret etti
Son dakika haber... Öğretmen denetimde durduruldu, Korona'dan ölen polise hakaret etti
Son dakika haber... Öğretmen denetimde durduruldu, Korona'dan ölen polise hakaret etti
Son dakika haber... Öğretmen denetimde durduruldu, Korona'dan ölen polise hakaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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